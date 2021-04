Grupo de 37 aves é colocado em liberdade após reabilitação Divulgação/Instituto Vida Livre

Publicado 24/04/2021 12:06 | Atualizado 24/04/2021 12:10

Volta Redonda - Aves resgatadas em cativeiro que passaram por reabilitação no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) ganharam a liberdade na semana passada. A soltura foi realizada pela ONG (Organização Não Governamental) Instituto Vida Livre que cria e desenvolve projetos de conservação da fauna e mantém parceria com o Zoo-VR.

Desde o início do ano, 160 animais passaram pela reabilitação e puderam ser reinseridos em seu habitat natural. Segundo o diretor da ONG, Roched Seba, os animais que passaram pelo tratamento foram resgatados em situações irregulares. Ele explicou que antes de serem soltos, o grupo de maritacas e periquitos passou por um processo de readaptação à natureza.

“Não basta soltá-los. O nosso trabalho consiste na reabilitação e introdução desses animais na natureza, que chega a durar meses. Primeiro, eles são colocados em uma área de mata, onde são devidamente acompanhados por médicos veterinários e comem ‘alimentos do mato’, porque não podem se alimentar de sementes de girassol como eram acostumados, por exemplo”, destacou Roched Seba.

De acordo com as informações da ONG, as 37 aves são colocadas em liberdade aos poucos, seguindo uma ordem de prioridade: dos mais aptos para os menos. As solturas são autorizadas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e ocorrem em áreas fiscalizadas pelo órgão. Os bichos costumam ser monitorados, e em alguns casos específicos, as anilhas são mantidas para evitar que o animal seja capturado novamente.

Existem os casos em que há impossibilidade da reinserção e as causas são variáveis, podendo ser por sequelas físicas ou psicológicas, provocadas principalmente por maus-tratos ou pela dependência aos seres humanos, como explicou o coordenador do Zoológico Municipal de Volta Redonda, Jadiel Teixeira.

“O nosso objetivo é sempre devolver os animais para a natureza. Os que por algum motivo não conseguem retornar ficam hospedados conosco, aqui no Zoo”, afirmou.