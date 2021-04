Câmara de Volta Redonda promove audiência pública sobre covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 09:55

Volta Redonda - A câmara Municipal de Volta Redonda irá promover nesta quarta-feira, dia 28, às 18h30, uma audiência pública sobre a situação da pandemia da covid-19 no município. A iniciativa foi do vereador Walmir Vitor (PT) e aprovada pelos vereadores.

Haverá uma mesa de exposição sobre o tema, com representantes de órgãos públicos. As entidades representativas da sociedade poderão se inscrever até 24 horas antes do evento, para que durante o debate possam fazer perguntas e sugestões através do WhatsApp (24) 99946-6363.

