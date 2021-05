Equipe ambiental do MEP-VR reunida no final da semana, via plataforma digital Divulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 10:23

Volta Redonda - A equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) traçou caminhos para dinamizar o trabalho, diante dos resultados da 1ª edição dos seminários socioambientais, realizados em março.

Durante a reunião online no final da semana, o professor Fernando Pinto, coordenador da equipe ambiental, falou sobre o encontro, e o quanto foi positivo.

Publicidade

“Nossa reunião foi muito positiva, no sentido de darmos seguimento ao trabalho socioambiental, na linha de estruturarmos e ampliarmos os grupos de trabalhos nas diferentes áreas ambientais. Também, a definição de estratégias para darmos a conhecer às autoridades do município nossas preocupações e proposições da comunidade sobre tema foram determinantes”, relatou o coordenador.

Ainda segundo Fernando, “a definição dos ‘cabeças’ dos Grupos de Trabalho (GTs): Direito Ambiental; Políticas Públicas e Educação Socioambiental - Biodiversidade, fez estruturar-se o ‘Observatório Socioambiental do MEP’, que dará suporte sociocientífico às nossas ações”, declarou o coordenador.

Publicidade

Fernando Pinto, que também é biólogo, acrescentou que o MEP-VR irá solicitar audiências ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal para falar sobre as preocupações com o meio ambiente na cidade.

“A coordenação geral do MEP, iniciará contatos a partir de hoje, junto aos gabinetes do prefeito, Antônio Francisco Neto e do presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves, o Neném, para agendar audiências, ainda no mês de maio. Nas audiências, em separado apresentaremos as nossas preocupações relativas ao meio ambiente em Volta Redonda. A base do nosso diálogo será as demandas surgidas na Pesquisa Socioambiental, realizada pela professora Ana Vasconcelos, colaboradora do MEP e ligada ao grupo de pesquisas da UFRJ, bem como, os indicadores surgidos nos dois seminários socioambientais”, informou.