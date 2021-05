Técnico Neto Colucci lamentou os erros cometidos pela equipe Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 16:19

Volta Redonda - O Voltaço foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Após a partida, o técnico Neto Colucci analisou o confronto e lamentou os erros cometidos pela equipe, que terminaram nos gols do adversário.

“A equipe entrou forte, fez um bom primeiro tempo, bem competitivo, com oportunidades de fazer o gol, mas, na volta do segundo tempo, não mantivemos a intensidade e, em erros individuais, acabamos cedendo os dois gols no começo da segunda etapa. Voltamos a criar mais chances para diminuir o marcador, mas, no final do jogo, novamente em um erro, eles marcaram o terceiro. Não podemos errar assim, ainda mais contra uma grande equipe como o Flamengo. Isso acaba com a nossa estratégia de jogo e pode ser fatal, como foi neste primeiro jogo da semifinal”, disse.

Publicidade

O segundo jogo da semifinal entre Volta Redonda e Flamengo será no próximo sábado, dia 8, às 21h05, no estádio do Maracanã.

“A atitude tem que ser a mesma da primeira etapa. Jogar com intensidade e competindo forte. Só não podemos repetir os erros que tivemos hoje (ontem). Não dá para você entrar com a intensidade lá em cima, seguindo uma estratégia e aí erros individuais estragarem tudo. Então vamos treinar forte esta semana, corrigir os erros que tivemos para fazer um grande jogo no domingo e buscar a vitória. Sabemos que agora temos uma missão muito difícil pela frente, mas estamos falando de futebol e tudo pode acontecer”, afirmou.