Prefeitura de Volta Redonda, através do Furban iniciou nesta semana uma série de obras de melhorias pelos bairros Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 16:54

Volta Redonda - O Fundo Comunitário do município (Furban) de Volta Redonda iniciou nesta semana uma série de obras de melhorias pelos bairros da cidade. O investimento será de cerca de R$ 260 mil.

De acordo com as informações divulgadas pelo Furban, a primeira intervenção será a construção de um muro de contenção em sacaria, na área localizada acima da Rua 28 de Maio, s/nº, no São Sebastião. Os trabalhos estão na fase de escavação e limpeza. O muro tem previsão de ser concluído em até 90 dias.

Publicidade

O cronograma inclui também construções de muros de contenção e de arrimo, além de reparos e limpeza de áreas em outros bairros como Belo Horizonte, Vale Verde, Retiro, Eucaliptal, Vila Rica-Três Poços, Vila Brasília e Nova Primavera.