Geraldo Gonçalves

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 15:10

Volta Redonda - O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) iniciou nesta semana três obras com investimentos de cerca de R$ 56 mil. Os trabalhos envolvem construção de muros de contenção e outras intervenções para melhorar o acesso de moradores dos bairros Vale Verde, Belo Horizonte e Vila Brasília. As três obras têm previsão de aproximadamente 30 dias para serem concluídas.

“Essas obras são a continuidade da série de intervenções que iniciamos para melhorar os espaços públicos e dar mais qualidade de vida à população. São mais de R$ 260 mil em investimentos para trazer mais segurança e comodidade para os moradores”, explicou o presidente do Furban, José Martins de Assis.

No bairro Vale Verde acontece a construção de um muro de contenção na Rua Nossa Senhora de Fátima. O local sofreu uma erosão na via e prejudicou a passagem de pedestres e veículos. O objetivo é conter a erosão e garantir a segurança da via e dos imóveis próximos, principalmente o localizado no número 36.

Cenário parecido ocorre na Viela Aristides Silva, nº 12-A, bairro Belo Horizonte. Além de uma canaleta que quebrou e jorra água em algumas residências, com o passar do tempo também houve uma erosão próxima às casas. A obra envolve a construção de muro de contenção para estruturar a viela, e reconstrução da canaleta.

Também prejudicada pelas fortes chuvas, a escadaria localizada na Rua Isaura Gomes da Silva, no bairro Vila Brasília, também foi danificada e prejudica este que é o único acesso de alguns moradores às residências. No local, acontece a construção do muro de contenção e do passeio, além da limpeza de escadaria.

A primeira intervenção da série de obras do Furban-VR segue com os trabalhos no bairro São Sebastião. Na localidade, um muro de contenção em sacaria é construído na área localizada acima da Rua 28 de Maio, s/nº. A obra tem previsão de ser concluída em cerca de 90 dias.