Infraestrutura faz manutenção e trabalho preventivo na rede pluvial de Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 10:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realiza nesta semana serviço de manutenção e preventivo pelos bairros. As equipes efetuam a limpeza e construção de caixas coletoras de água pluvial com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas.

No bairro Eucaliptal, foi construída uma caixa e uma rede coletora nova para atender demanda de moradores da Rua José de Alencar, como explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles.

“A tubulação estava causando muito transtorno, com vazamento dentro da residência de uma moradora. Foi feita uma nova rede e uma caixa para coletar melhor a água das chuvas”, disse.

As equipes também realizaram limpeza da caixa de água pluvial na Rua Santa Rita, no bairro Três Poços, e a desobstrução de uma caixa do mesmo modelo na servidão localizada na Rua C, bairro Jardim Belvedere, onde a água estava atingindo a residência dos moradores.

O trabalho da SMI também inclui a construção de uma rede de drenagem de água pluvial na Estrada União, próximo ao bairro Retiro. A obra tem como objetivo resolver um problema antigo que afeta a via, inclusive danificando o asfalto. São 140 metros de rede de manilhas com 30 cm de diâmetro, quatro caixas de captação e uma de inspeção.