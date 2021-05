Lançamento do projeto #partiu universidade Mep-VR

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 12:43

Volta Redonda - A 3ª edição do projeto #partiu universidade foi lançada em Volta Redonda na última terça-feira, dia 04, pela professora e animadora cultural no CIEP Jiulio Caruso, no bairro Santo Agostinho, Renata Ferreira.

O lançamento aconteceu através de plataforma virtual e contou com participação do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), representado pelo acadêmico de jornalismo (UFV), Caio Ferreira, ex-aluno do Pré- Vestibular Cidadão (PVC) e também pelo conselheiro do Movimento, José Maria da Silva, conhecido como Zezinho.

Publicidade

Renata Ferreira que é idealizadora do Projeto, falou sobre a parceria com o MEP.

“O MEP é nosso parceiro, nos anos 2018 e 2019, a professora Abigail Ribeiro e professor Chistian Leandro, voluntários no MEP participaram do lançamento, em 2020, devido a pandemia não foi possível o trabalho. O MEP com suas experiências socioeducacionais têm sido uma referencia para nós, tanto que convidamos hoje um ex-aluno de vocês para estar conosco nesta abertura”, disse.

Publicidade

A professora explicou como funciona o projeto e afirmou que a educação faz toda a diferença na vida das pessoas.

“O Projeto acontece desde 2018, e tem o apoio total das diretoras Mara Cristina e Bernardete, temos também o apoio dos professores, e dos responsáveis pelos estudantes. O projeto consiste, a partir da manifestação de cerca de 100 alunos do ensino médio sobre suas expectativas e sonhos relacionados às suas preferências, criamos módulos de reflexões multidisciplinares para eles e os responsáveis”, falou a professora.

Publicidade

Caio Ferreira destacou o quanto foi provocado pelos professores do Pré-Vestibular Cidadão.

“No MEP há um diferencial, além da qualificação dos professores, a forma como ensinam e o trazem os diferentes temas faz a diferença para pensarmos e estarmos no mundo”, disse o futuro jornalista.

Publicidade

Durante a live, o conselheiro Zezinho pontuou que “sonho, que projetos como esse sejam plantados em todos CIEP’s, nas fronteiras da cidade, nas periferias, locais onde a violência contra os jovens pobres e pretos é evidenciada. O projeto de educação transversal é uma luz nos bairros, abre de fato espaços, janelas para que os estudantes permaneçam dentro da escola e sonhem alto. Parabéns", disse Zezinho.