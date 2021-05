Material apreendido no bairro Santa Cruz em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 19:02

Volta Redonda - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida na tarde desta sexta-feira, dia 14, Rua Matheus Daniel, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ação também resultou na prisão de um suspeito.

Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o endereço para verificar as informações de que uma casa era usada para armazenamento de drogas e armas de traficantes do Santa Cruz.

Com a chegada dos policiais, vários homens que estavam no local fugiram pela mata, mas um deles foi preso. Segundo a PM, um forte cheiro de maconha foi percebido pela janela da casa, e após revista foram encontrados: 102 tabletes grandes de maconha, 1.507 pinos de cocaína, 36 pedras de crack, 88 munições calibre 556, 149 munições calibre 762×39 e dois carregadores de fuzil.

O material apreendido foi levado para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado.