Smac abrirá nova turma para curso Capacitar Hotelaria e Serviços

Publicado 17/05/2021 07:00

Volta Redonda - Uma nova turma do curso Capacitar Hotelaria e Serviços em Volta Redonda terá início em junho. As aulas irão totalizar 220 horas de formação em seis meses. Serão disponibilizadas 58 vagas para os adolescentes a partir de 16 anos atendidos nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

O Capacitar Hotelaria e Serviços, realizado pela Fundação CSN no Hotel-Escola Bela Vista, funciona através de uma parceria com a prefeitura de Volta Redonda. A intenção é oferecer habilitação completa em diversas áreas de hotelaria e serviços, incluindo recepção, cozinha, eventos, garçom, bar e atendimento ao cliente. O curso cria e desenvolve condições para inserção, reinserção e permanência de jovens no mercado de trabalho.

Durante o curso, os alunos receberão alimentação e uniforme. As aulas acontecem no contraturno do ensino regular.

Outro projeto realizado através da parceria com a Fundação CSN é o Garoto Cidadão, que envolve atividades culturais, sociais e esportivas. A Secretara Municipal de Ação Comunitária (Smac) está negociando junto a Fundação CSN a possibilidade do retorno das aulas presenciais, na sede da Fundação CSN, na Cicuta, seguindo todos os protocolos de combate à covid-19. Atualmente as aulas estão acontecendo de forma online.