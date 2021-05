Força-tarefa de Volta Redonda divulga balanço do final de semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:28

Volta Redonda - A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda divulgou um balanço das atividades realizadas no período entre quinta-feira, dia 13, e domingo, dia 16. Um bar foi fechado e outro estabelecimento comercial foi interditado e autuado. Ainda segundo o relatório, dois eventos clandestinos foram interrompidos.

Segundo os dados divulgados, as equipes também emitiram notificações e auto de infração por irregularidades e 32 estabelecimentos foram fiscalizados no período.

“Estamos trabalhando preventivamente, orientando a população e os comerciantes. As medidas foram criadas para salvar vidas e todos precisam colaborar, se conscientizar que o cumprimento das regras é bom para todo mundo”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

No total, os agentes atuaram em 15 bairros durante os quatro dias de fiscalização: São João, Jardim Amália, Vila Santa Cecília, Sessenta, Aterrado, Monte Castelo, Conforto, São Geraldo, São Lucas, Nossa Senhora das Graças, São Luiz, Vila Mury, Belmonte, Eucaliptal e Açude.

Na quinta-feira, dia 13, a força-tarefa emitiu cinco notificações para regularização de licença de ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras, além de uma notificação para proibição de realização de evento em shopping. Ainda em relação ao shopping, a Vigilância Sanitária atuou com foco nas áreas de recreação e parques desses espaços e de áreas externas.

Na sexta-feira, dia 14, a força-tarefa lavrou um auto de infração por falta de licença, e emitiu duas notificações: uma para regularizar a licença que permite usar cadeiras e mesas em espaço público, e outra para o proprietário regularizar o alvará.

Durante o sábado e o domingo também foram constatadas irregularidades. A força-tarefa fechou e autuou um bar no sábado, pois o estabelecimento funcionava sem licença e promovia música no interior.

No domingo, dia 16, os agentes encerraram uma festa rave por descumprir o decreto, e um pagode em estabelecimento não licenciado para entretenimento musical. No mesmo dia outro comércio foi interditado e autuado por também descumprir o decreto com as medidas restritivas.

A força-tarefa conta com servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), e com o apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.

Para denunciar aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.