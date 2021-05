Resende e Voltaço empatam em 1 a 1 no Carioca sub-20 Andre Moreira

Publicado 17/05/2021 15:10

Volta Redonda - Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca Sub-20, Volta Redonda e Resende empataram em 1 a 1. O clássico do Sul Fluminense aconteceu no sábado, dia 15, no Estádio do Trabalhador.

O gol dos 'Garotos de Aço' foi marcado por Marcos Vinicius, no primeiro tempo de jogo. O técnico Marco Aurélio comentou sobre o desempenho do time na partida de estreia.

“A gente pode avaliar como uma boa estreia. A equipe se comportou muito bem. Fez um ótimo jogo. A gente sabia da qualidade do adversário e que não ia encontrar jogo fácil. E a gente tem que valorizar o esforço do time. E principalmente um ponto fora de casa, importantíssimo lá na frente para nossa busca pela classificação”, disse.

O próximo desafio do Voltaço será em casa, no estádio Raulino de Oliveira, diante do Vasco da Gama.