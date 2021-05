Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste sábado pelo Carioca Sub-20 Mailson Santana/Fluminense

Publicado 22/05/2021 13:29

Antes da final do Campeonato Carioca, neste sábado às 21h05 no Maracanã, Flamengo e Fluminense se enfrentaram nas Laranjeiras pelo sub-20. E no primeiro clássico do dia, os tricolores levaram a melhor ao vencerem de virada por 2 a 1.



O duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca Sub-20. O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo com Max, mas, após o intervalo, Gabryel Martins empatou de pênalti e e Luan Brito garantiu a virada.



Com o resultado, o Fluminense chegou a seis pontos em dois jogos, enquanto o Flamengo ficou com três. Na próxima rodada, às 10h de sábado (29), o Tricolor enfrentará a Portuguesa no Luso-Brasileiro, enquanto o Rubro-Negro pegará o Nova Iguaçu na Gávea.