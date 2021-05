Material apreendido no bairro Açude II Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:25

Volta Redonda - Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos após uma troca de tiros com agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, na tarde de terça-feira, dia 18, em Volta Redonda. A prisão aconteceu no bairro Açude II, na Rua Nicolau Sobrinho. Durante o confronto, um dos suspeitos ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista (HSJB), outros três homens foram presos.

A ação da PM na localidade aconteceu depois que um vídeo foi divulgado nas redes sociais, onde os traficantes apareciam exibindo armas de fogo. Segundo os agentes, informações do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) identificaram um ponto de tráfico de drogas nas proximidades da Escola Municipal Mário Villani e os policiais foram ao local. Quando chegaram, organizaram um cerco, os suspeitos perceberam e iniciaram o confronto.

Publicidade

Em seguida, uma varredura na área foi realizada e foram apreendidos: um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, 15 munições calibre 9mm intactas, um estojo calibre 9mm, três munições calibre 38 intactas, dois estojos calibre 38, 42 trouxinhas de maconha, um tablete de cocaína e três celulares.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.