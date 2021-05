Saae-VR informa rompimento na rede de abastecimento de água na Beira Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 09:44

Volta Redonda - Na madrugada desta sexta-feira, dia 21, por volta das 2h, foi detectado um rompimento na rede de abastecimento de água, próximo a um posto de combustíveis, na Avenida Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou que uma equipe foi mobilizada para realizar o conserto, mas não há previsão para conclusão dos trabalhos.

Ainda segundo as informações da autarquia, por conta do reparo, a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte opera com três bombas.