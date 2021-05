Por O Dia

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) está com inscrições abertas para oficinas de dança de salão, yoga, expressão corporal e cultura Geek. As aulas, que são gratuitas, ocorrem de segunda a sexta-feira, na Estação Cidadania (antiga Praça CEU), no bairro Vila Rica/Tiradentes.

Segundo a coordenadora de Esportes da Estação Cidadania, Aline Menezes, as atividades serão realizadas seguindo as regras de segurança de combate e prevenção à covid-19.

"As aulas acontecerão em espaços abertos com limite de 10 pessoas por turma. Os alunos deverão usar máscaras e a dança de salão, por exemplo, vai acontecer com um bastão, para não se aproximarem um dos outros. Também estamos pedindo aos praticantes da yoga que levem uma toalha para colocar sobre o colchão; ou quem tiver um próprio, levá-lo. Haverá higienização dos equipamentos após a utilização e os horários serão escalonados para não haver aglomerações na entrada e saída de alunos", falou Aline.

A coordenadora também comentou como será a oficina de cultura Geek.

“Essa oficina veio contemplar um universo que vem crescendo muito, ainda mais durante a pandemia, quando tivemos que ficar mais em casa. Os inscritos poderão conhecer games, aprender a jogar RPGs, jogos de tabuleiros e também serão estimulados a criar jogos. Além de conhecer 'gibis', se fantasiarem com os cosplays e até participarem de competições de jogos de tabuleiros”, disse a coordenadora de Esportes da Estação Cidadania.

Para se inscrever, os interessados devem ser moradores de Volta Redonda, ter no mínimo 8 anos de idade, e comparecer à Estação Cidadania munidos de documentos pessoais com foto (RG e CPF) e comprovante de residência. A Estação Cidadania fica na Rua 19, nº 135, no bairro Vila Rica/Tiradentes e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.