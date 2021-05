Vereador Edson Quinto entrega ofício solicitando a despoluição do rio do Peixe em Volta Redonda Reprodução

Publicado 21/05/2021 12:33

Volta Redonda - O vereador Edson Quinto (PL) protocolou no último dia 12 de maio, um ofício direcionado ao Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), o engenheiro Paulo Cesar de Souza, o PC. No documento, o vereador relata a inexistência de um sistema adequado para coleta e tratamento do esgoto e as péssimas condições do Rio do Peixe que corta o bairro Santa Rita do Zarur.

O parlamentar solicita ainda uma atenção especial ao andamento do processo firmado com a AGEVAP - Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O objetivo do convênio era realizar a remoção de todo o esgoto lançado no córrego e recolher o material antes de chegar ao leito do curso da água e, em seguida, o material ser encaminhando à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Santa Cruz. Segundo estudos, a obra pode aumentar cerca de 5% do tratamento de esgoto da cidade.

“A atenção ao Rio do Peixe, no bairro Santa Rita do Zarur, não passa apenas pela questão do desassoreamento, que ajuda a evitar enchentes. Precisamos cuidar para que seja feita a sua despoluição. Sendo assim, solicitei ao Saae atenção a reivindicação de canalizar o esgoto que é jogado diretamente no rio até a Estação de Tratamento de Esgoto que fica no bairro Santa Cruz, que seria uma grande conquista para os moradores, que sofrem com o mau cheiro no local. Importante ressaltar que o projeto já foi aprovado e será financiado também pela Agevap”, disse o vereador.