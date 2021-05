Material apreendido no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda Divulgação/ PM

Volta Redonda - Uma grande quantidade de drogas foi abandonada por traficantes no momento em que fugiram da Polícia Militar no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu no final da tarde de sexta-feira, dia 21.

Os agentes da equipe do GAT I e serviço reservado do 28º Batalhão de Polícia Militar foram verificar uma denúncia de suspeitos praticando o tráfico de drogas, no local conhecido como Beco do Val, na Rua Mutirão.

Quando os traficantes viram a movimentação da PM fugiram para área de mata abandonando os entorpecentes, pinos de cocaína e tiras de maconha, não contabilizados até esta publicação. Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.