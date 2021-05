Saae-VR realiza expansão de rede de esgoto no Belo Horizonte Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 08:55 | Atualizado 23/05/2021 09:00

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realiza no bairro Belo Horizonte uma obra na rede de esgoto. Os trabalhos tiveram início após a autarquia identificar que existia um rompimento na rede e que o esgoto estava vazando embaixo de uma residência e atingindo outros pontos da via, provocando erosão de solo. Segundo o Saae-vr, a obra deve ser concluída na próxima semana.

O imóvel fica na Rua 5 e, de acordo com a Gerência de Manutenção do Saae-VR, poderia ter sua estrutura afetada com o vazamento. O gerente do setor, José Marques Rigon, informou que foi necessário fazer o desvio do fluxo de esgoto atual, construindo uma extensão de 60 metros e profundidade de 1,5m.

Publicidade

“Estamos fazendo esse desvio da rede de esgoto para outro ponto da rua, fechando o existente que está vazando. Durante a escavação, foi preciso usar uma retroescavadeira adaptada com martelo hidráulico rompedor para quebrar uma rocha, e continuar a obra para atingir a profundidade necessária para escoar o esgoto”, explicou Rigon.

No local, a rua foi interditada para realização dos trabalhos. A ação conta com o apoio da equipe de Segurança do Trabalho do Saae-VR, da Guarda Municipal (GMVR) e da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).