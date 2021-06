Subprefeitura localizada no bairro Retiro - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:25

Volta Redonda - Um novo aumento no número de atendimentos foi registrado na Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda. Os dados mostram que em abril foram 5.762, já no mês de maio 6.407. Ainda segundo o relatório, de fevereiro a março os atendimentos já tinham crescido de 4.235 para 5.547. O número alcançado no mês passado representa 27% a mais que a média mensal do quadrimestre, que registrou 5.045 atendimentos.

A procura pelos serviços cresce gradualmente desde fevereiro e, por isso, uma pesquisa foi realizada para identificar quais eram as demandas da população, como explicou o coordenador da subprefeitura, o coronel Jorge Ricardo Silva, o Jorginho.

"Utilizamos uma metodologia de pesquisa 'in loco' para identificar quais eram as demandas que poderiam ser agregadas aos nossos serviços. Essa metodologia nos levou a perceber que muitas das necessidades não eram atendidas”, disse.

Após a pesquisa, a Subprefeitura do Retiro passou a oferecer mais serviços, como por exemplo: substituição da GRD do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); orientação para obtenção de Carteira de Trabalho Digital e auxílio na elaboração de currículos; além de consultas a sites públicos, como o da Receita Federal, por exemplo.

Outros serviços que continuam a ser executados na subprefeitura são: regularização de taxas e impostos, dívida ativa, Saae-VR e taxa de incêndio; agendamento de caçambas; recadastramento para funcionários públicos; cadastros habitacionais e para vacinação; serviços junto ao Ministério do Trabalho, como carteira de trabalho e seguro-desemprego, entre outros.

De acordo com o coordenador da subprefeitura, a prioridade é facilitar o acesso aos serviços públicos e também ser um ponto de convergência para escutar e captar as necessidades e prioridades dos bairros de Volta Redonda.

Um serviços que funcionam na subprefeitura é o do Sine (Sistema Nacional de Empregos). Atualmente, 220 empresas estão cadastradas, um acréscimo de 11 em comparação com o mês de abril. Em maio foram ofertadas 234 vagas de trabalho.