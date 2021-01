Por O Dia

A rodada tem vários jogos importantes para os times do Rio. O Flamengo enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, para seguir perseguindo o líder Internacional. O jogo é na segunda-feira. Um tropeço do Inter amanhã, contra o Bragantino, já ajudaria para colar no Colorado. O Flu só pensa no G-6 e pega o Goiás. Vitória é obrigação. Mas a grande partida da rodada é entre Vasco e Bahia. A vitória dos baianos sobre o Corinthians fez o Tricolor colar no Gigante da Colina, já que um tem 35 e o outro, 36. A partida em São Januário, amanhã, é uma final antecipada na parte de baixo. Até pelo que jogou contra Atlético-MG e Palmeiras, acredito que o Cruzmaltino vai sair com a vitória, não só se afastando do rebaixamento, mas com a cabeça em uma vaguinha na Sul-Americana. A semana de Luxa, que teve até churrasco, foi importante para a união do grupo. Os jogadores receberam uma folha salarial ontem e vão com todo o gás para a partida.





Santos e Palmeiras vão protagonizar hoje uma decisão da Libertadores em terras brasileiras e vão lembrar os velhos tempos, quando Pelé (foto) desfilava no Maior do Mundo. Um ponto decisivo é o recado para a Conmebol, que parece querer prejudicar os times brasileiros e beneficiar os argentinos. Não deu certo dessa vez. Não vejo favorito. Palmeiras tem mais time, mas o Santos tem os decisivos Soteldo e Marinho. Vou sentar, pegar uma gelada e assistir. Grande fase!

GRANDE PASSO NAS LARANJEIRAS!

O presidente Mário Bittencourt anunciou que o estádio das Laranjeiras irá receber uma reforma para o time profissional atuar em 2022. O estádio vem sendo analisado por engenheiros para saber o custo da obra. Um detalhe é que Rogério Caboclo, presidente da CBF, esteve em outubro de 2020 no local, palco do primeiro jogo da Seleção na história, e Mário abriu as portas para a CBF ajudar. Bola dentro!

CAMPEONATO CARIOCA FEMININO

O masculino já começou, mas hoje o Campeonato Carioca feminino começa, com nove times na disputa pelo título e também por uma vaga na Série A2 do Brasileirão. Flamengo (atual pentacampeão), Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Boavista/Zico 10, Portuguesa, Angra dos Reis e Viva Rio Pérolas Negras são os concorrentes. O apoio ao futebol feminino é fundamental e começar pelos estaduais é plantar algo para o futuro da modalidade.