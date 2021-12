Veículo cai em córrego em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 26/12/2021 16:18

Volta Redonda - O motorista de um carro ficou ferido após perder a direção do veículo e cair dentro do córrego Secades, no bairro São Lucas, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na tarde de sábado, dia 25.

Veículo cai em córrego em VR Reprodução/ Redes Sociais Segundo informações, o condutor perdeu o controle da direção. Com o impacto, a grade de proteção foi derrubada.

Veículo cai em córrego em VR Reprodução/ Redes Sociais O Corpo de Bombeiros foi acionado. O condutor, de 39 anos, foi atendido e levado para o Hospital São João Batista (HSJB).