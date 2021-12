Acidente entre ônibus e carro no Centro de Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 26/12/2021 17:00

Volta Redonda - Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus foi registrada na madrugada de sábado, dia 25, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na Avenida Amaral Peixoto com a Rua São João, no Centro da cidade.

Os dois motoristas e um passageiro ficaram feridos no acidente. Eles foram levados para o Hospital São João Batista (HSJB).

De acordo com as informações, o condutor do veículo teria avançado o sinal e bateu no ônibus, e na sequência o ônibus derrubou um poste. A Light foi comunicada para realizar a troca do poste.