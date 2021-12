Todas as 46 UBS e UBSF de Volta Redonda ofertarão as doses - Divulgação

Todas as 46 UBS e UBSF de Volta Redonda ofertarão as dosesDivulgação

Publicado 27/12/2021 09:39

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 27, Volta Redonda retoma a vacinação contra a covid-19. De acordo com a programação, todas as 46 unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) realizarão aplicação de primeiras, segundas e terceiras doses.

O atendimento será das 08h às 16h, sendo que onze unidades funcionam com horário estendido. Os postos dos bairros: 249, São Geraldo, São João, Vila Mury e Volta Grande até as 21h. Siderlândia, Jardim Paraíba. Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Santo Agostinho e Santa Cruz até as 18h.

As doses de reforço são destinadas para a população acima de 18 anos que recebeu a 2ª dose até 30/09/2021 e aos imunossuprimidos imunizados até 21/11/2021.

A dose de reforço da vacina Janssen é ofertada para aqueles vacinados com o imunizante há mais de dois meses. A aplicação da dose está concentrada nas unidades dos bairros: Eucaliptal, Jardim Paraíba, Retiro 2 e Santo Agostinho.

Confira o cronograma de vacinação:

1ª dose - Pessoas com 12 anos ou mais

2ª dose- CoronaVac e Pfizer para pessoas vacinadas com a 1ª dose até 06/12/2021. As doses da CoronaVac são aplicadas nas unidades dos bairros: 249, São Geraldo, Retiro 2 e Volta Grande.

2ª dose - AstraZeneca para pessoas vacinadas com a 1ª dose até 29/11/2021.