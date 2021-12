Retrospectiva do Movimento Ética na Política de Volta Redonda - Divulgação

Retrospectiva do Movimento Ética na Política de Volta Redonda Divulgação

Publicado 27/12/2021 10:17

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) divulgou o relatório com as atividades realizadas durante o ano de 2021. O documento foi elaborado pela equipe de voluntários do MEP-VR, a partir dos dados coletados nos diferentes cenários dos programas: sociopolítico, socioeducacional e socioambiental do Movimento.

Segundo o vice-diretor do programa socioeducacional, o Pré-Vestibular Cidadão, recém eleito, Davi Souza, o levantamento evidencia avanços mesmo diante da pandemia.

“Mesmo em decorrência da pandemia, assim como no ano passado, o MEP não parou com suas atividades. Com o avanço da vacinação e graças a ela, pela queda de casos de transmissões e internações, conseguimos efetivar projetos e retomar outros que pelo mundo virtual não era possível, o que foi muito significativo para a gente. A aprovação do Estatuto Social do MEP-VR, em dezembro foi a grande conquista para o Movimento. Em 2022, esperançosos e animados, retornaremos com grandes novos projetos, e com a retomada das atividades 100% presenciais avançaremos mais”, disse Davi Souza.

A retrospectiva mostra que na linha das atuações sociopolíticas, foram 20 ações, com destaque para o avanço no diálogo no âmbito municipal com o Judiciário, o Executivo, Legislativo e Defensoria Públicas, na linha da defesa da democracia participativa.

Também foi possível registrar a aproximação de outros segmentos sociais. O relatório revela que houve a construção de diálogo com o judiciário local. O grande destaque, no escopo do documento na área sociopolítica ficou com a estruturação estatutária do MEP, ocorrida na assembleia geral no dia 11 de dezembro.

O documento apontou ainda o crescimento das movimentações no programa educacional: Pré-Vestibular Cidadão (PVC), com registro da maior procura dos estudantes (120); novos professores (10), criação das comissões Étnico Racial e Saúde, boa parte com especialistas das referentes áreas; as inovações educacionais no ensino remoto e maior articulação dos programas entre si.

O balanço registrou 21 ações, extraclasse envolvendo cientistas, lideranças e pensadores de referência nacional e internacional. Exemplos: o cantor, Gilberto Gil; o Físico, José Abdalla Helayel; catadora de reciclados, Maria Nazaré; Infectologista, Maria Cristina Espírito Santo e o Diplomata de carreira no Itamarati, Igor Goulart Teixeira.

O registro relativo ao programa socioambiental do Movimento destaca avanços, integrados: educacional e político, com a quase certa concretização da criação do Monumento Natural Pedreira da Voldac em Volta Redonda.

O fato íntegra com ênfase às 25 ações diferenciadas focadas nas áreas, biodiversidade e geodiversidade: seminários de âmbito internacional (Cf. ONU-Habitat; artigo sobre DHs, aprovado em E-Book da UFF-VR; colóquios na UFRRJ, visitas físicas às instituições e empresas; trabalhos de campo na Pedreira, encontros com autoridades municipais para tratar sobre temas ambientais; parcerias com diferentes grupos ambientais e universidades. Também registrou o crescimento de adesões voluntariadas para as questões ambientais.

Os dois relatórios foram apresentados ao conselho no final de novembro de 2021 pelo professor Paulo Vitor Dutra, ligado à área de física e o biólogo e coordenador ambiental, Fernando Pinto. O vice-diretor do Programa socioeducacional, Davi Souza realizou a atualização dos dados, incluindo às atividades do mês de dezembro.

Retrospectiva do Movimento Ética na Política de Volta Redonda Divulgação

“Sem dúvida há o reconhecimento público ao MEP. Agradecer é preciso e também ressaltar a visibilidade que tem sido dada ao Movimento, através das diferentes mídias (jornais, Tvs, rádios locais e regionais, as diferentes redes sociais tem dado visibilidade positiva para o movimento”, falou o coordenador geral, recém conduzido ao cargo, José Maria da Silva, o Zezinho.

“O MEP realizou trabalho excepcional em 2021, integrar-se à sociedade com escuta e voz para todos,” disse Paulo Ricardo, coordenador do grupo de exatas e conselheiro do Movimento.

“O resultado revela que ao completar 25 anos de trabalho, o Movimento tem sido extremamente importante na cidade e na região. Algo ímpar. As pessoas que participam, acompanham, colaboram e também criticam as formas de atuação do MEP acabam por entenderem, que a nossa organização civil quer provocar nos indivíduos a sua cidadania plena”, comentou o professor Érique Barcellos, da equipe de filosofia e sociologia e vice-coordenador do MEP.