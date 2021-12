Vento forte derruba produtos de loja na Vila Santa Cecília em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 27/12/2021 14:13 | Atualizado 27/12/2021 15:16

Volta Redonda - O início da tarde desta segunda-feira, dia 27, em Volta Redonda foi marcado por uma chuva com ventania.

Em alguns pontos da cidade, também choveu granizo, como nos bairros: Niterói, Água Limpa, Sessenta, Conforto e Vila Santa Cecília, Siderlândia, entre outros.

Chuva de granizo em Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Segundo informações, no momento desta publicação alguns bairros estavam sem luz, entre eles: Dom Bosco, São Luiz, Santa Cruz II. ainda uma loja na Vila Santa Cecília teve o forro e produtos danificados com o impacto do vento.