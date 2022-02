Semana de comemoração do aniversário do Voltaço - Divulgação

Publicado 08/02/2022 20:28

Volta Redonda - Nesta semana, o Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) celebra 46 anos da sua fundação. Uma série de eventos foi preparada pela diretoria do Esquadrão de Aço.

Para abrir as comemorações, uma missa de ação de graças será realizada nesta quarta-feira, na Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado, às 12h15. Também será lançada virtualmente uma camisa comemorativa dos 46 anos do Esquadrão de Aço.

A estreia do novo uniforme será na partida de sábado, dia 12, às 18h, no Raulino de Oliveira, diante do Madureira. O jogo também será o local escolhido para fechar a semana de eventos.

A diretoria do Voltaço irá fazer uma promoção e os 500 primeiros ingressos para o jogo poderão ser trocados por 1kg de alimento não perecível. As informações sobre o local da troca serão divulgadas a partir desta quarta-feira, dia 9, nos canais oficiais do VRFC.

No sábado, a VoltaçoTV também irá realizar uma transmissão ao vivo de pré-jogo especial de aniversário do clube, como explicou o presidente do clube, Flávio Horta.

“Fica o convite para que a família Voltaço participe e compareça nos eventos que estamos planejando para esta semana tão especial para o clube. Primeiro, que possam comparecer na nossa tradicional missa de ação de graças, para juntos agradecermos por mais um ano e também pedir para que 2022 seja um ano bom para todos. E para o sábado, pensamos nesta promoção para chamar mesmo a torcida para o estádio, porque, além do aniversário, teremos uma partida muito difícil diante do Madureira e precisamos muito do apoio do nosso torcedor. Infelizmente não estamos fazendo um bom início de campeonato, mas acredito que iremos reagir e voltar a brigar pelas primeiras posições”, disse.