Acidente grave é registrado na Rodovia dos Metalúrgicos em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Acidente grave é registrado na Rodovia dos Metalúrgicos em Volta RedondaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 08/03/2022 18:51 | Atualizado 08/03/2022 20:52

Volta Redonda - Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois veículos de passeio na tarde desta terça-feira, dia 08, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na Rodovia dos Metalúrgicos no entroncamento próximo a entrada do município.

Acidente grave na Rodovia dos Metalúrgicos em Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo as primeiras informações, as vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista (HSJB).

A Polícia Militar também esteve no local do acidente. O trânsito apresentou lentidão no sentido Via Dutra.