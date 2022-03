Secretaria de Saúde de VR convoca crianças para segunda dose da CoronaVac - Divulgação

Publicado 08/03/2022 19:42

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 08, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda começou uma busca ativa, através de contato telefônico, para convocar as crianças que estão em atraso com a 2ª dose da vacina CoronaVac.

Um balanço do departamento de Vigilância em Saúde da cidade aponta que quase 4 mil crianças não retornaram para tomar a segunda dose. Segundo a SMS, crianças, de 6 a 11 anos, que tomaram a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais devem retornar às unidades básicas de saúde.

A aplicação está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 09h às 16h. Sendo que algumas unidades funcionam com horário estendido até as 18h30: Siderlândia, 249, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.