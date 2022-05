Publicado 22/05/2022 16:01

O Volta Redonda enfrenta o Paysandu-PA neste domingo, dia 22, às 19h, na Curuzu pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Voltaço na quarta colocação e a três pontos do líder, busca sua primeira vitória fora de casa na competição.

O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa comentou sobre a importância de conquistar pontos fora de casa.

“Vai ser um jogo muito complicado para a gente, porém estamos em um momento bom da nossa equipe e temos potencial de chegar lá na Curuzu, fazer um grande jogo e buscar os três pontos. Esse é o momento de nos consolidarmos na competição, fazendo pontos fora de casa”, disse o técnico do tricolor.

Rogério Corrêa ainda falou sobre o desafio de enfrentar o Paysandu-PA na Curuzu.

“Eles imprimem uma intensidade muito alta, com a torcida apoiando o tempo todo, e é sempre muito difícil jogar lá, por isso, precisamos jogar com inteligência. Explicamos já no vídeo e no treino tático o que precisamos fazer. Precisamos tentar nos impor para incomodar eles, fazendo com que a pressão e a torcida, que vem contra a gente, se vire contra eles. Conheço bastante a Curuzu, joguei um ano lá, fui capitão no Paysandu e no Remo, então sei bem como é a pressão na Curuzu. Então, precisamos segurar o ímpeto deles, transformar a pressão a nosso favor, e colocar o nosso jogo em campo, saindo de lá com os nossos objetivos”, pontuou Rogério Corrêa.