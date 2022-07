Registros feitos do pó preto por moradores em Volta Redonda - reprodução/ Redes Sociais

Publicado 12/07/2022 11:28

Volta Redonda - Diante das diversas reclamações da população sobre a poluição em Volta Redonda, o vereador Rodrigo Furtado quer enquadrar a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) por seus crimes ambientais. Ele irá propor à Câmara Municipal uma Comissão Especial para investigar os fatos e verificar quais sãos os riscos para a saúde dos cidadãos.

A decisão do parlamentar acontece após denúncia feita por ambientalistas e militantes da área que apontam o aumento do pó preto na cidade. Moradores também utilizam as redes sociais para divulgar as fotos que mostram a quantidade de poluição.

“Eu não acreditei na nota simplória que a CSN soltou à imprensa dizendo que o pó não está em níveis críticos à saúde. Respiramos essa substância derivada do ferro há décadas e agora percebe-se um aumento a ponto das pessoas estarem enchendo garrafinhas e postando na internet de forma irônica. Quais parâmetros técnicos a CSN se baseou para alegar que não faz mal à nossa saúde essa quantidade de pó preto? Foi a mesma usada para afirmar que a escória enterrada no Volta Grande ou empilhada na Brasilândia não era prejudicial? Até o Superior Tribunal Federal reconheceu em 2020 que esse material representa uma iminente ameaça de danos ambientais e à saúde pública, além do risco concreto de contaminação do Rio Paraíba”, disse Rodrigo.

O vereador quer reunir pessoal qualificado em uma audiência pública para estabelecer um debate sobre a poluição causada pela CSN, a fim de pressionar as forças políticas, a justiça e a própria empresa para que evite a emissão desenfreada do pó preto.

“Este é um assunto sério. Precisa ser bem fundamentado. Vamos reunir as autoridades tais como o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, INEA, Secretaria de Meio Ambiente, Comissão Estadual da ALERJ, Cúria, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e outras instituições, inclusive representantes da sociedade civil. Não podemos deixar a população sem uma resposta plausível”, destacou Rodrigo.

Desde 2018, o parlamentar com apoio da Justiça, tem conseguido acordos com a CSN e vem revertendo multas ambientais da empresa em benefício do município, como a reforma do zoológico, melhorias no Parque do Ingá, construção de parque ambiental e áreas de lazer. As conquistas aconteceram a partir das últimas audiências públicas promovidas pelo vereador, que tem se posicionado contra o acúmulo de escória no bairro Brasilândia.

“Entendo a importância que a CSN tem pra cidade principalmente no que diz respeito à geração de emprego. A empresa não pode fechar e nem é isso que queremos. Mas precisa ser responsável e não pode ficar preocupada apenas em lucrar indiscriminadamente enquanto destrói nossa saúde e meio ambiente. Para se ter uma ideia, a Siderúrgica registrou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no quarto trimestre e ela não tem dado uma contrapartida equivalente aos lucros que ela obtém. Fechou um monte de lugar que poderiam ser abertos à população, como a clínica de puericultura, o clube Ressaquinha, imóveis na rua 33. Enfim, A empresa faz muito pouco por nós”, frisou o vereador.