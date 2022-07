Dois blocos que servirão de base de apoio aos pilares da estrutura foram concretados em VR - Cris Oliveira

Dois blocos que servirão de base de apoio aos pilares da estrutura foram concretados em VRCris Oliveira

Publicado 12/07/2022 11:47

Volta Redonda - A primeira concretagem das obras para construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, ocorreu nesta segunda-feira, 11. Dois blocos que serão a base de apoio aos pilares da estrutura foram concretados após serem preparados com estrutura metálica no decorrer da semana passada.

Simultaneamente, a empreiteira que venceu a licitação realizada pelo Governo Estadual para fazer a obra, iniciou a cravação de novas estacas para que os trabalhos sigam em direção ao bairro Aterrado. A nova estrutura ligará as duas regiões da cidade, divididas pelo Rio Paraíba do Sul. A ponte terá acessos pelo Aterrado (trecho próximo ao Fórum) e no bairro Aero Clube (próximo ao Kartódromo e à Radial Leste).

Dois blocos que servirão de base de apoio aos pilares da estrutura foram concretados em VR Cris Oliveira

A obra é parte de um projeto maior de Mobilidade Urbana, que pretende ajudar a aliviar o trânsito da cidade, principalmente na área central do bairro Aterrado. Além da ponte que está sendo erguida, também teve início o serviço para construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco (em direção a quem desce do bairro Colina para o Aterrado). Essa alça vai desembocar na Rua do Canal, perto da Capela Mortuária.

Ainda de acordo com o projeto, obras para construção de um novo viaduto na Avenida Nossa Senhora do Amparo, saindo de Niterói e levando o fluxo de veículos diretamente para as vias principais do Retiro serão iniciadas em breve.

Outro viaduto também será construído, ligando o bairro Jardim Amália até o Fórum do Aterrado. Além disso, estão em andamento no município, as obras para adequação de calçadas, construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED. O projeto foi realizado pela prefeitura, e custeado e fiscalizado pelo Governo do Estado.

“Nossa gratidão ao Estado, por ter olhado com tanto carinho por Volta Redonda. Nossa cidade está sendo reconstruída e isso só é possível graças a este apoio!”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.