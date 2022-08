Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda foi acionada - Divulgação

Publicado 02/08/2022 13:44

Volta Redonda - Um homem, de 91 anos, que supostamente sofria maus-tratos por parte da companheira com quem vive no bairro Santa Cruz foi resgatado em Volta Redonda. A Patrulha de Proteção ao Idoso foi acionada por uma das filhas da vítima. O caso teria sido testemunhado e relatado por familiares do idoso.

Uma das filhas da vítima contou ter sido procurada por vizinhos do senhor, que relataram sobre diversas situações em que houve maus-tratos. De acordo com as informações, o idoso foi visto várias vezes com vestimentas sujas e velhas, chinelo preso por arames e falta de alimentação.

Além disso, os relatos dão conta que o idoso foi flagrado algumas vezes do lado de fora de casa. Sendo que o imóvel está no nome da própria vítima e, segundo os vizinhos, a companheira o deixa do lado de fora em algumas ocasiões.

“Os vizinhos contaram que o deixaram dormir em suas casas para que ele não ficasse na rua”, comentou a menina.

Ainda conforme falou a filha, os depoimentos dos vizinhos foram colhidos, registrados em cartório e com firmas reconhecidas. Tudo foi levado ao Ministério Público, solicitando a interdição do senhor e uma autorização para que ele possa residir com as filhas.

O senhor foi levado ao Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), e após a Patrulha encaminhou a vítima para uma avaliação médica, onde foi constatada alteração no Raio X do tórax, e por este motivo ficou internado em observação. O caso foi registrado na 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado.

O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que a equipe tem desenvolvido um bom trabalho, “com profissionalismo e dedicação”, aliada à integração com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e a Polícia Civil.