As inscrições devem ser feitas a partir do próximo dia 16, na secretaria do Parque Aquático, de 3ª a 6ª feira - Divulgação

Publicado 03/08/2022 10:27 | Atualizado 03/08/2022 11:11

Volta Redonda - O projeto “Nadando com Thiago Pereira” será realizado no Parque Aquático Municipal em Volta Redonda. O programa tem a chancela do nadador, medalhista olímpico e recordista brasileiro em número de medalhas em jogos Pan-Americanos.

O período de inscrição começa na terça-feira, dia 16. O projeto atenderá 280 crianças e jovens entre 7 e 17 anos. Os interessados e seus responsáveis devem comparecer à secretaria do Parque Aquático, de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e de 14 às 17h.

A documentação necessária é a seguinte: cópia da identidade do menor; xerox identidade do responsável; comprovante de residência; foto 3X4; e declaração escolar. O candidato à vaga deve estar matriculado em um colégio de Volta Redonda, sendo que 50% das vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas.

A equipe de profissionais do projeto contará com um coordenador técnico, três professores, três estagiários e uma assistente social. O coordenador técnico do projeto, Carlos Eduardo de Sá, explica que cada criança ou jovem fará duas aulas gratuitamente às terças e quintas, ou quartas e sextas, em horários pela manhã ou à tarde. “As turmas serão montadas de acordo com a faixa etária”, disse.

Os participantes do projeto irão receber materiais, como: uniforme, maiô, sunga, touca, óculos e medalhas para as competições. O projeto “Nadando com Thiago Pereira” foi contemplado pela lei federal de incentivo ao esporte e contará com patrocínio do setor privado, um deles feito pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

Em janeiro de 2022, Thiago Pereira esteve com a mãe, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto para apresentar o projeto, que visa incentivar e garantir acesso gratuito à natação para crianças e jovens.

“A primeira meta é ensinar a nadar, pois muitas crianças são vítimas de afogamento no Brasil, e queremos salvar vidas. O projeto também visa fomentar a prática da natação entre os jovens, além de transmitir os valores do esporte para essa turma. E, quem sabe, até encontramos talentos e futuros campeões”, esclareceu Thiago.