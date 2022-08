Estudantes do MEP-VR visitam Câmara Municipal - Divulgação/ Mep- VR

Publicado 03/08/2022 11:06

Volta Redonda - Os estudantes do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) estiveram na terça-feira, dia 2, na Câmara Municipal. A atividade faz parte da semana pedagógica do Movimento - 2022. Os estudantes conheceram o espaço legislativo de VR. Eles tiveram a companhia da professor Paulo Ricardo, coordenador da área de matemática, da pedagoga Nirlene Pirassol e da animadora do Núcleo Retiro, Sônia Maria da Mota Novaes.

Durante a fala inicial, ainda na entrada, os alunos receberam informações sobre o local, estrutura, quantidades e o papel dos vereadores. Ainda na entrada, o Guarda Municipal, Gonçalves retirava a bandeira do mastro e a pedido do MEP falou sobre a importância do respeito e cuidado do símbolo municipal, estadual e nacional.

Logo depois, o grupo entrou a caminho do plenário da Casa e comentaram sobre a presença de tantos homens na galeria de ex-prefeitos e vereadores. “Nossa só vejo homens na parede!”, falou uma das estudantes.

Estudantes e os professores acompanharam por mais de uma hora, a sessão da Câmara, composta de 21 vereadores, na ocasião apenas 16 presentes. A presidência da Câmara, no momento que passaria para a ordem do dia, convidou o MEP-VR para receber Moção de Aplausos pelos 25 anos de existência e serviços prestados à comunidade, com destaque para o Pré-Vestibular Cidadão (PVC).

A professora Nirlene Pirasol, Maria, estudantes do MEP, residente no bairro São Luiz da Barra e o coordenador do Movimento, José Maria da Silva, o Zezinho receberam a placa. No decorrer da sua trajetória de 25 anos (Janeiro de 1997 - Janeiro de 2022), esta foi a quarta honraria recebida pelo MEP.

MEP-VR recebe Moção de Aplausos pelos 25 anos de existência e serviços prestados à comunidade Divulgação/ MEP-VR

Na saída da Câmara Municipal ocorreu a conclusão da aula pública, com a explicação sobre o processo de votação, indicações, tribuna, requerimentos, instrumentos dos vereadores dentro da pauta, expediente e ordem do dia.

“Agradecemos a honraria oferecida ao MEP, ela pertence a vocês alunos e ao coletivo do MEP, que durante 25 anos tem mantido o movimento por acreditar na ética, na justiça e na educação. Também em memória a tantas pessoas que doaram seu tempo ao Movimento, e já se foram”, disse a pedagoga Nirlene, ao passar a placa para Sonia Maria, para ser colocada na Sala do Núcleo do MEP- Retiro.

A programação da semana pedagógica segue até sexta-feira, dia 05, em modo remoto. Nesta quarta-feira, dia 3: modo remoto, às 19h. Mesa Redonda: Aspectos sobre a saúde em VR. Na quinta-feira, dia 4, às 19h: Aspectos étnico racial e a participação cidadã no processo educacional. Já na sexta-feira, dia 5, às 19h: Arte e Ciência como direitos básicos do ser humano e as academias como centro de sua difusão e popularização.