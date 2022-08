Funcionários da Central de Atendimento, Ciosp e Semop puderam esclarecer dúvidas sobre o projeto - Semop/Secom PMVR

Funcionários da Central de Atendimento, Ciosp e Semop puderam esclarecer dúvidas sobre o projetoSemop/Secom PMVR

Publicado 28/08/2022 11:44

Volta Redonda - O gerente operacional da empresa responsável pela instalação e operacionalização do sistema do projeto Cidade Monitorada em Volta Redonda, Luís Augusto Hot, realizou nesta semana um treinamento para os funcionários da Central de Atendimento Único (CAU); do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e da secretaria municipal de Ordem Pública (Semop). O objetivo foi esclarecer as dúvidas sobre o projeto.

Foram apresentados aos funcionários, detalhes como identidade dos operadores, para fins de segurança; definição das imagens para facilitar a identificação dos locais; quanto tempo pode ser deixada uma imagem parada em caso de acidente de trânsito; por quanto tempo é necessário deixar arquivadas as gravações, entre outros ajustes fundamentais. As sugestões também foram discutidas detalhadamente, inclusive a viabilidade de cada uma.

“É muito importante que esses encontros sejam feitos para dirimir as dúvidas e acrescentar detalhes que só as pessoas que usam o sistema diariamente podem sugerir, para que ele fique ainda melhor. Estamos no caminho certo para tornar a nossa cidade cada vez mais segura”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.