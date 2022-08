Publicado 28/08/2022 12:20

Volta Redonda - Na próxima terça feira (30), a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, em parceria com a Coordenadoria da Juventude (CoordJuv), promove uma Roda de Conversa no Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro Niterói (Rua Santa Teresinha, nº 109), com estudantes do Ensino Médio. O tema abordado será 'Sexualidade, Juventude e Educação'. A ação acontece no mês em que estão sendo desenvolvidas várias atividades em homenagem ao Mês da Juventude pelo governo municipal. Também participam do evento, coletivos de movimentos sociais pela igualdade racial e de gêneros que atuam junto com a SMDH.