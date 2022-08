Obras de asfaltamento fazem parte do projeto de Mobilidade Urbana - Reprodução/Google Maps

Publicado 29/08/2022 07:41

Volta Redonda - O trânsito na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, será alterado para obras de pavimentação nesta segunda-feira (29). O asfaltamento, que faz parte das obras do Plano de Mobilidade Urbana, ocorrerá na Avenida dos Trabalhadores durante o dia todo – em frente à passarela da CSN e ao posto de combustíveis que fica próximo. Motoristas que estiverem na Rua 21, nas proximidades do antigo Escritório da CSN, e queiram acessar a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), precisam ficar atentos: o trânsito estará bloqueado no horário das 9hs às 13h.

Os ônibus que seguem em direção ao bairro Ponte Alta serão desviados para a Avenida Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4), no Conforto.

Funcionários da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) estarão no local, assim como agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), ordenando o fluxo.