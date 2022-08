Referência no jornalismo da região, Helton foi professor, e chefiou sucursal de O Dia em Volta Redonda - Reprodução/Facebook

Publicado 29/08/2022 10:22

Volta Redonda - O jornalista Helton José Fraga morreu aos 55 anos, em Volta Redonda, na noite deste domingo (28). Vítima de um infarto, Helton chegou a ser levado para o Hospital São João Batista, mas já chegou na unidade em parada cardiorrespiratória, segundo informações. O jornalista era natural de Vitória (ES), e deixa esposa e três filhos.

Descrito pelos inúmeros amigos, alunos e companheiros de trabalho como “amoroso, espirituoso e generoso”, Helton era referência no jornalismo do sul fluminense. Ele chefiou a sucursal de O Dia em Volta Redonda, entre 1993 e 1999, e trabalhou na sede do jornal, no Rio de Janeiro. Também trabalhou no Jornal do Brasil, como repórter especial, e durante 13 anos - nos anos 2000 - foi coordenador de comunicação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Helton ainda foi professor no curso de Comunicação Social da UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), mesma faculdade onde se formou, nos anos 90. Atualmente, era assessor de imprensa da K-Infra, empresa concessionária da Rodovia do Aço.

O velório está sendo realizado no Cemitério Portal da Saudade, e o sepultamento será às 15h30, no mesmo local.