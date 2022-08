Ação foi realizada em parceria entre a CoordJuv-VR e as faculdades da cidade - Divulgação/PMVR

Ação foi realizada em parceria entre a CoordJuv-VR e as faculdades da cidadeDivulgação/PMVR

Publicado 29/08/2022 15:44

Volta Redonda - A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv-VR), em parceria com as associações atléticas, diretórios acadêmicos e centros acadêmicos das faculdades da cidade, está promovendo uma campanha de doação de sangue no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, localizado no Hospital São João Batista (HSJB). A campanha “Universitário Sangue Bom” faz parte da programação do Mês da Juventude no município, teve início nesta segunda-feira (29), e será realizada durante todo o mês de setembro.

Segundo a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, a campanha foi pensada como forma de ajudar a aumentar o estoque do Banco de Sangue de Volta Redonda.

“O intuito do projeto é promover a doação de sangue com apoio dos jovens universitários da nossa cidade, principalmente neste período em que o Hemonúcleo de Volta Redonda tanto tem precisado de doações. Neste momento, precisamos muito desta corrente do bem e sermos parceiros dos coletivos que já fazem trabalhos tão bacanas para a sociedade. Doar sangue é um processo fácil, rápido, seguro e solidário”, disse.

Para ajudar os universitários a se locomoverem até o Hemonúcleo, a CoordJuv-VR firmou uma parceria com a Guarda Municipal de Volta Redonda que apoiará o projeto auxiliando com o transporte, saindo de pontos de encontros determinados. Com isso, será possível realizar a campanha de acordo com o calendário estabelecido pelo Banco de Sangue, com data e horário marcados.

“Se você é morador de Volta Redonda, mas faz faculdade em outro município, também poderá participar. Basta entrar em contato e iremos passar todas as informações. E se você faz faculdade aqui, mas está na sua cidade de origem, poderá doar no seu município e participar da nossa campanha também. Faça contato que lhe ajudaremos a encontrar o Hemonúcleo mais próximo”, destacou Larissa.

Na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, a campanha de doação de sangue da Coordenadoria da Juventude será ampliada com os “Estudantes Sangue Bom”, que contará com a participação dos alunos das escolas públicas e privadas de Volta Redonda.

Quem tiver interesse em participar das ações pode entrar em contato pelo WhatsApp da Coordenadoria da Juventude: (24) 99290-3212.

Bom exemplo

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, destacou a importância deste tipo de campanha envolvendo os jovens, já que menos de 2% da população realiza a doação de sangue, deixando o Brasil entre os últimos países no ranking mundial de doadores.

“Os países com maior número de doadores são aqueles que trabalham sobre a conscientização deste ato tão importante desde a fase escolar. Os adolescentes se tornam adultos doadores de sangue sem mesmo precisar de campanha. A Coordenadoria da Juventude e todos os jovens estão de parabéns. Esta campanha irá ajudar a salvar muitas vidas”, afirmou Lula, ressaltando ainda que o Hemonúcleo, juntamente com a Coordenadoria da Juventude, realiza periodicamente conversas e palestras nas escolas sobre a importância da doação de sangue.

Requisitos para ser doador

- Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

- Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

-Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

-Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante;

-Aguardar seis meses após ter feito tatuagem ou colocado piercing.