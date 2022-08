Números mantêm município na liderança regional na criação de vagas - Cris Oliveira

Números mantêm município na liderança regional na criação de vagasCris Oliveira

Publicado 29/08/2022 16:08

Volta Redonda - Volta Redonda apresentou mais um mês com saldo positivo na geração de empregos, desta vez referente a julho deste ano. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apontam que a cidade teve 2.540 admissões contra 2.241 desligamentos, um saldo positivo de 299. Os números mantêm o município como líder no ranking de geração de empregos na região em 2022.

Todos os setores registraram saldo positivo, sendo que a construção civil foi o que obteve melhor resultado: foram 269 contratações contra 138 desligamentos, um saldo positivo de 131 postos de trabalho. O setor foi seguido pelo comércio (67), serviços (50), indústria (45) e agropecuária (6).

Com os recentes dados, Volta Redonda soma 17.756 admissões contra 16.555 desligamentos, um saldo positivo de 1.201 novos empregos nos sete primeiros meses do ano.