Secretaria de Educação realizou 43 horas de capacitação no mês de agosto para diversas categoriasDivulgação/PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda tem investido na Formação Continuada de seus mais de 3,5 mil servidores, distribuídos entre docentes, auxiliares de Educação Infantil, supervisores e orientadores, funcionários administrativos e apoio operacional. Desenvolvida pela seção de Educação Infantil, do Departamento Pedagógico da SME, a próxima formação acontece na sexta-feira (2), no Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), com auxiliares de educação que atuam nos berçários das creches municipais.

O tema do encontro será “Reflexões e proposições acerca dos contextos significativos no berçário”, desenvolvido pelas implementadoras da seção de Educação Infantil, Áurea Penna e Isis Alves. O objetivo deste trabalho é refletir os espaços, materiais e proposições significativas ao desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas, levando-se em consideração os direitos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências, segundo a Orientação Curricular do município de Volta Redonda.

Um balanço da Secretaria de Educação referente ao mês de agosto aponta que foram oferecidas 43 horas de formação para profissionais de diversos segmentos da educação, distribuídas em reuniões pedagógicas presenciais, online, webnário e em implantação de projetos. O treinamento é realizado por equipes vinculadas ao Departamento Pedagógico da SME.

“A Secretaria Municipal de Educação tem como seu maior objetivo a capacitação de seus profissionais, porque reconhece que só através deles pode oferecer uma educação de qualidade que atenda às expectativas da comunidade escolar, bem como de toda a população de Volta Redonda”, afirmou o secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne.

A equipe de implementadores da Educação Infantil – área que possui 9,6 mil alunos – investiu na capacitação dos supervisores educacionais novatos, e Formação Continuada para os professores, além de realizar o II Webnário Municipal de Educação Infantil com o tema "Entrelaçando Vivências e Aprendizagens no Espaço Escolar".

Em relação ao Ensino Fundamental/Anos Iniciais (cerca de 14,2 mil estudantes), foi realizada formação para os professores de Educação Física e para os aqueles que ingressaram na Rede Municipal de Ensino entre 2020 e 2022, promovendo diversas Oficinas Pedagógicas com ênfase em Produção Textual em foco.

A equipe do Ensino Fundamental/Anos Finais (com mais de 10 mil alunos) atua com o “Programa Aprende+VR”, desenvolvendo os projetos Superação, Aprendizagem em Ação, Aprofundamento e Plantão de Ensino, visando o resgate dos conteúdos prioritários para a plena aprendizagem dos estudantes.

Na Educação Especial, a secretaria vem desenvolvendo a formação com os tradutores e intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), e fazendo a avaliação individual dos alunos que necessitam de cuidadores.

“A equipe de implementadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), incansavelmente, se reúne com os diretores das unidades escolares e já está planejando, juntos aos profissionais das escolas, a extraordinária Fejarte, a anual Feira de Educação de Jovens e Adultos, onde apresentam a riqueza do trabalho desenvolvido nessa modalidade de ensino”, explicou o secretário.

Além dessas áreas, a equipe do Centro de Mídias da SME vem promovendo a atualização dos profissionais que atuam com a Informática nas Escolas.