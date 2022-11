Farta quantidade de drogas foi apreendida em ocorrência no bairro Belo Horizonte - Divulgação/PMERJ

Publicado 18/11/2022 22:30

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam drogas e dinheiro do tráfico em duas ocorrências registradas nesta sexta-feira (18), em Volta Redonda. O primeiro caso foi pela manhã, na Rua Luxemburgo, no bairro Jardim Ponte Alta, quando PMs estavam em patrulhamento e realizaram buscas pelo local, conhecido por ser um ponto de tráfico. Durante a varredura, os agentes encontraram oito pinos contendo pó branco (provavelmente cocaína), no valor de R$ 50 cada, além de um aparelho celular. Ninguém foi encontrado nos arredores.

Dois presos

Na outra ocorrência registrada pela PM, no início da tarde, policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) e do Serviço Reservado (P2) foram ao bairro Belo Horizonte verificar uma informação sobre indivíduos realizando tráfico de drogas.

Chegando ao local, os policiais detiveram dois suspeitos e apreenderam grande quantidade de drogas. Até a publicação desta notícia, os elementos não haviam sido identificados e a droga contabilizada.