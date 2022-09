Foram apreendidos 177 pinos de cocaína, 70 buchas de maconha, um aparelho celular, um rascunho com anotação do tráfico e R$ 40 em espécie. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/09/2022 14:37

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com cargas de drogas pela Polícia Militar em bairros de Araruama, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (31).



No Bananeiras, o menor foi capturado na Avenida Beira Rio após uma denúncia informando as características de um elemento vendendo entorpecentes no local. Ele estava às margens de um valão com uma mochila contendo 177 pinos de cocaína, 70 buchas de maconha, um aparelho celular, um rascunho com anotação do tráfico e R$ 40 em espécie.

Já no Mutirão, o adolescente foi detido durante um patrulhamento da PM na Rua Clementina. Ele estava abaixado próximo a uma caixa de hidrômetro, onde os agentes arrecadara 60 pinos de cocaína e 16 buchas de maconha.



Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.