Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/09/2022 14:41

Duas mulheres foram assassinadas na madrugada desta quinta-feira (29) em Araruama, município da Região dos Lagos. As vítimas eram mãe e filha.

Segundo informações, Fabrícia e Flávia foram mortas a tiros na Rua Domingos Moela, no bairro Jardim São Paulo. A polícia foi acionada no local do crime e os corpos removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência segue sob investigação na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.