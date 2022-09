A acusada foi encaminhada para a 118ª DP, autuada e apreendida - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/09/2022 16:10

Uma adolescente foi apreendida com uma carga de cocaína no Mataruna, em Araruama, município da Região dos Lagos, na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela região quando flagraram a menor correndo com uma sacola em mãos. Ela foi abordada com 44 cápsulas do entorpecente e um aparelho celular.

A acusada foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuada e apreendida por crime análogo ao tráfico de drogas.