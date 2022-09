Morador critica corte de árvore rara em Araruama "um crime contra a natureza" - Arquivo pessoal

Morador critica corte de árvore rara em Araruama "um crime contra a natureza"Arquivo pessoal

Publicado 29/09/2022 16:16

A retirada de uma árvore localizada na tradicional Rua XV de Novembro, em Araruama, município da Região dos Lagos, incomodou um morador da região. A espécie fica perto da área central da cidade, próximo ao colégio Sant’Anna e chama atenção pela sua enorme copa. Porém, a intervenção feita nesta quarta-feira (28) resultou na remoção de parte de sua estrutura.

“Aquela árvore tem beleza pela copa que tem. Ninguém pensou em averiguar o tamanho dela”, reclama Euler Camacho.

Euler mora na cidade há mais de 30 anos e caracterizou o corte da árvore como “um crime contra a natureza”. Ele afirma que há um mês atrás procurou o Zezinho, secretário de Meio Ambiente do município e ele afirmou que seria feita apenas uma poda. O morador se assustou com a forma em que ela ficou depois da intervenção “com muitas cicatrizes e copa rala” e procurou novamente a pasta, que pediu a suspensão do corte.

“Enquanto a cidade de Natal canta em prosa e em verso o maior cajueiro do mundo e usa como atração turística, aqui os responsáveis pelo meio ambiente nem param para averiguar a espécie e tirar proveito dela”, lamenta.

O relato é baseado no famoso cajueiro da localidade de Pirangi, no Rio Grande do Norte, que ganhou destaque pelo seu tamanho e tornou-se um dos principais pontos turísticos entre as pessoas que visitam Natal.

No Rio Grande do Sul, a espécie nativa Ficus, semelhante à árvore araruamense, é imune ao corte pela legislação, ou seja, não pode ser cortada. Em situações especiais, elas podem ser transplantadas mediante análises, laudos técnicos e autorização da prefeitura.

Euler defende que seja feito um projeto de lei de tombamento desta árvore. “Se você considerar o recuo obrigatório de 5 metros, ela não impedirá a construção de algo ali. Basta fazer um projeto adequado. Para isto existem engenheiros e arquitetos”, completa.

Procurada, a Prefeitura de Araruama não retornou até o encerramento desta matéria.

Todas espécies do gênero Ficus possuem sistema radicular robusto e agressivo de forma que se deve ter critérios ao plantar esta imponente e majestosa árvore. Uma figueira-nativa pode viver mais de cem anos.

Por ser uma árvore nativa, ela interage em harmonia com a flora e a fauna local: hospeda diversas plantas epífitas como orquídeas e bromélias e o fruto é apreciado e comestível pela avifauna e pequenos animais silvestres. As aves ingerem o fruto e defecam a semente sobre os galhos de outras árvores servindo de dispersoras destas árvores.

E ela ainda é lendária. Diz-se que foi embaixo dessa mesma árvore que Buda alcançou a iluminação – Ashoka deu status de realeza ao galho e o plantou em um vaso de ouro.