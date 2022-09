Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), ouvidos e liberados - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/09/2022 14:15

Dois homens foram detidos com drogas no final da tarde desta quinta-feira (29) no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, os agentes tiveram a atenção voltada para I.S.R., que tentou fugir de bicicleta ao perceber a chegada da viatura. Ele foi abordado em posse de uma tira de maconha e R$ 20 em espécie. Um outro homem também foi capturado e disse que iria comprar drogas com o primeiro detido. Após buscas pelas proximidades, os militares arrecadaram 80 pedras de crack em uma sacola.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), ouvidos e liberados. O material permaneceu apreendido.