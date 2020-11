Por O Dia

Publicado 16/11/2020 18:26 | Atualizado 16/11/2020 18:32

ARRAIAL DO CABO – Além de eleger Marcelo Magno, do Solidariedade, como prefeito , os moradores de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, também escolheram nesse domingo (15), os nove vereadores que vão compor a Câmara Municipal a partir de 2021.