Publicado 04/02/2021 17:15

ARRAIAL DO CABO – Três homens que estariam aliciando turistas e oferecendo passeios de barco, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, foram detidos nesta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, eles foram flagrados por agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, levados para a 132ª Delegacia Policial, prestaram depoimento e foram liberados.

A Polícia Civil informou que os três homens foram abordados na Avenida Brasil, Praia do Pontal, e na Rua Rebeche. Com eles, foram apreendidos materiais de divulgação de atrativos turísticos e diversos cartões de visita com anúncio de passeio de barco. Os suspeitos foram indiciados por exercício ilegal da profissão.



Para a polícia, os homens agiam como “atravessadores”, vendendo QCode para que turistas, sem permissão para entrar na cidade, conseguissem passar pela barreira sanitária nos acessos à cidade. A Polícia Civil afirmou que instaurou um inquérito para apurar o caso.